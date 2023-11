Novo tribunal em Minas organiza evento em pousada de luxo e palestra com maçons para juízes

O Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF-6), criado em 2021 e com sede em Minas Gerais, promove evento com magistrados na cidade de São João del Rei com direito a hospedagem em pousada de luxo. Os participantes ainda vão assistir palestra de maçons. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

O evento foi organizado como parte da inauguração da nova sede da Justiça Federal em São João del Rei. Os magistrados que foram à cidade tiveram direito de se hospedar em Tiradentes, cidade histórica vizinha. A pousada em Tiradentes tem 74 apartamentos e diária para três dias no valor de R$ 2,6 mil por pessoa.

Além da solenidade de inauguração, a Escola da Magistratura do tribunal federal e Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais (Ajufemg) promoveram a realização de palestra para os novos juízes. O TRF-6 sustenta que a sequência de eventos propicia discussão entre os magistrados sobre melhorias no desenvolvimento das atividades judiciais.

Segundo o jornal, a palestra será dada pelo presidente da Confederação Maçônica do Brasil, Cristian Adrian Flores Maldonado. O evento vai até domingo, 12.