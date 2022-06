Política Novo líder do governo no Senado diz que trabalhará com afinco por pautas prioritárias

O novo líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou nas redes sociais que trabalhará “com afinco” para aprovar pautas prioritárias. “Muito honrado e motivado. Agradeço a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Vou trabalhar com afinco para aprovar as pautas prioritárias para o nosso País”, publicou o parlamentar.

Portinho foi indicado hoje por Bolsonaro, que deixou a liderança no Senado vaga desde dezembro. Como mostrou o Broadcast Político, o governo ampliou os esforços para designar um líder no Senado nesta semana. O intuito é ampliar a força na Casa onde sempre encontrou resistências no momento em que precisa de apoio para aprovar o pacote dos combustíveis.