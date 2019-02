Novo líder do governo no Senado diz que ainda não conhece base, mas quer diálogo

Em seu primeiro dia como líder do governo no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) disse a jornalistas antes da sessão plenária desta quarta-feira, 20, que ainda não conhece a base do governo na Casa devido à renovação de senadores ocorrida com a última eleição. Para fortalecer a base, disse, será preciso diálogo e aproximação com os senadores.

“Nós não sabemos ainda. É uma renovação muito grande tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal”, disse. “Estamos buscando a partir de hoje, que é o primeiro dia de trabalho como líder, diálogo e aproximação para que a gente possa ter uma base sólida para aprovar as reformas que interessam ao governo.” A escolha de Bezerra Coelho foi formalizada por ato entregue à Mesa do Senado, na noite desta terça-feira, 19.

Bezerra Coelho disse que deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro entre hoje e a manhã desta quinta-feira, 21, para estabelecer as diretrizes a serem seguidas por ele no Senado e também oferecer suas sugestões para, já na próxima semana, começar a pautar as matérias de interesse do governo na Casa.

O senador disse ainda que o governo “está se mexendo” e buscando criar um ambiente de diálogo e entendimento entre os senadores. “A escolha do líder do governo no Congresso é um desses passos e também a aproximação com mais diálogo. Política é conversa e diálogo permanentemente.”