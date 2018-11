‘Novo governo irá honrar quem veio antes de nós’, afirma Eunício

Durante a abertura da sessão comemorativa pelos 30 anos da promulgação da Constituição Federal, o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), destacou em seu discurso o caráter democrático da Carta Magna brasileira e afirmou ter certeza de que “novo governo irá honrar quem veio antes de nós, sob a luz da democracia”.

“É na democracia que se escreve o futuro com as próprias mãos”, afirmou Eunício, para quem a Constituição de 1988 marca um avanço institucional do Brasil e marca o “mais longo período democrático da nossa História”. “É preciso respeitá-la e, principalmente, cumpri-la”, disse.

Eunício também ressaltou que a transição entre governos, que se iniciou nesta semana, é uma demonstração de que o “voto democrático prevaleceu na nossa República”.

O senador destacou por diversas vezes a presença da imprensa dentro do plenário da Câmara, onde a cerimônia é realizada. Até a manhã desta terça-feira, 6, os jornalistas estavam proibidos de entrar no local devido a uma determinação da diretoria-geral do Senado. Ao saber da ordem, o senador mandou revogá-la.

Durante seu discurso, Eunício relembrou momentos da Constituinte e disse que, quem participou “costuma se lembrar daquele momento maravilhoso e histórico do Brasil”.

Toda a cúpula da República brasileira participa da sessão solene. Estão sentados à Mesa do Congresso, além de Eunício, o presidente Michel Temer, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ex-presidente da República José Sarney.