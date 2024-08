'Nós, os otários, vamos vencer', diz candidato de Bolsonaro na disputa no Rio - O Liberal

O deputado federal e delegado Alexandre Ramagem (PL), candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, apostou em um discurso anticorrupção em sua estreia no horário de propaganda eleitoral gratuita. O candidato menciona que possui o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual relacionou como um reforço no combate a criminosos protegidos pelo poder político.

Em seu tempo de tela, Ramagem diz ter aprendido que os piores bandidos usam terno e gravata e são protegidos pelo poder político. Na fala direcionada ao eleitorado carioca, o deputado diz que a cidade precisa de novos nomes para ser diferente. “Eles acham que as pessoas de bem como você são otários, são manés. Vamos mostrar que dessa vez, nós, os otários, vamos vencer”, diz o deputado.

Apesar do apadrinhamento de Bolsonaro, a campanha de Ramagem vem passando por tentativas de aproximação com Pablo Marçal (PRTB), que nos últimos dias protagonizou uma sequência de desavenças com o ex-presidente e seu filho Carlos Bolsonaro (PL), que tenta reeleição no Rio de Janeiro como vereador.

Segundo a última Pesquisa Quaest, Ramagem conta com 9% das intenções de votos na capital fluminense. O atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), aparece com larga vantagem, somando 60% das pretensões. Em terceiro lugar na disputa está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) com 5%.