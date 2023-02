Nos Estados Unidos, Bolsonaro critica prisão de radicais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu nesta segunda, 27, os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro que resultaram na depredação das sedes dos três Poderes. “Vai completar dois meses, 900 pessoas presas tratadas como terroristas. Não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas, mas estão presas. São chefes de família, senhoras, mães, avós”, disse ele durante evento na Flórida, nos Estados Unidos.

Ainda segundo Bolsonaro, “a grande maioria sequer estava na Praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá”. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal mais 80 denúncias contra radicais que participaram dos atos do dia 8. O número de acusações formais chegou a 912. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.