Nomeações de Fufuca e Silvinho foram acertadas e darão estabilidade a votações, diz Zeca Dirceu

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), afirmou que a entrada de André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Neto (Republicanos-PE) no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi acertada e deve dar mais estabilidade às votações do interesse do Executivo no Congresso. A chegada de Fufuca e Silvinho marca a entrada do Centrão no governo Lula.

“As nomeações foram acertadas. O PP e o Republicanos já vinham dando votos pelo governo. O Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vai dar mais estabilidade às votações do governo”, disse, em rápida entrevista à GloboNews.

Segundo o deputado, na próxima semana, a Câmara vai focar na discussão sobre a antecipação às cidades da compensação de perdas pela redução do ICMS sobre bens industriais, relatada pelo líder do PT na Casa.

Pela proposta de antecipação, metade da compensação seria feita em 2023 e a outra metade em 2024, ano que coincide com o término dos mandatos dos poderes Executivos municipais.