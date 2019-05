Nogueira defende nome de Baldy para ministério das Cidades se pasta for recriada

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), disse que o ex-ministro Alexandre Baldy tem apoio do partido para voltar ao Ministério das Cidades. Segundo o senador, o ex-deputado e ex-ministro é hoje “o nome mais forte” para assumir o cargo, caso o Congresso Nacional de fato recrie a pasta na análise da Medida Provisória 870, que trata das mudanças na estrutura dos ministérios. Baldy atualmente é secretário de Transportes Metropolitanos no governo de São Paulo.

O governo Jair Bolsonaro sinalizou positivamente ao desmembramento dos antigos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, atualmente fundidos em Desenvolvimento Regional.

“É um gesto do governo”, disse o senador. Ele afirma, no entanto, que, se o governo aceitar uma indicação do PP, não seria uma troca por apoio à reforma da Previdência. “O PP já está indo em apoio a reforma”, pondera Nogueira.