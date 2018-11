No Twitter, Bolsonaro volta a criticar a saída de Cuba do programa Mais Médicos

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), em seu perfil no Twitter, voltou a fazer críticas sobre a saída de Cuba do programa Mais Médicos.

“Atualmente, Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável!”, escreveu o presidente.

Ontem o Ministério da Saúde cubano anunciou rompimento do acordo do programa do Mais Médicos, alegando que Havana não aceitou as condições pedidas pelo próximo governo.