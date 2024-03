No STF, Moraes retira sigilo de depoimentos sobre suposto plano de golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou o sigilo dos depoimentos prestados à Polícia Federal (PF) no âmbito de inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e auxiliares. A decisão considerou as “inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos”.

Entre os depoimentos publicizados estão o do próprio Bolsonaro, que optou por ficar calado, de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; de Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil; de Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes; de Carlos De Almeida Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica; do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro.