No STF, Moraes prorroga por 60 dias inquérito que investiga Google e Telegram

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por 60 dias o inquérito que investiga os diretores do Google e do Telegram no Brasil, em razão da campanha contra a aprovação do PL das Fake News na Câmara. O ministro atendeu pedido da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontaram a necessidade de seguir com as investigações.

O inquérito foi aberto em maio passado para apurar os responsáveis pelos ataques ao projeto. A investigação atende a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que acusou as plataformas de usarem posições privilegiadas para “incutir nos consumidores de seus conteúdos a falsa ideia de que o projeto de lei em apreço é prejudicial ao Brasil”.

Enquanto o projeto estava em discussão na Câmara, o Google inseriu em seu buscador um link com o texto: “O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil”. O Telegram disparou uma mensagem em massa, a todos os seus milhões de usuários, dizendo que o projeto de lei “irá acabar com a liberdade de expressão”.