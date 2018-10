No Rio, Witzel diz que sua expectativa é de vitória

Líder nas pesquisas de intenção de voto na eleição do governo do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) disse que a expectativa é de vitória, ao chegar para votar por volta da 9h, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. O candidato, nos últimos dias de campanha, perdeu espaço para o adversário Eduardo Paes (DEM), segundo as pesquisas.

“No primeiro turno nos surpreendemos positivamente. Nesse segundo turno não vai ser diferente. Espero o fechamento das urnas, que é a melhor pesquisa que tem” , afirmou.

Embora não tenha recebido o apoio do candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, Witzel disse preferir que, caso saia vitorioso, governe ao lado de Bolsonaro. “Mas, independentemente disso, nosso projeto é de reestruturação da economia do Estado. Ainda que tenhamos que manter a lei de recuperação fiscal, têm alternativas para atrair novos investimentos”, disse o candidato, acrescentando que aposta no lançamento de uma concorrência internacional para realizar obras de infraestrutura que gerem emprego e estimulem a economia.

Witzel chegou para votar acompanhado da esposa Helena Witzel e dos três filhos menores de idade. Ele tem mais um filho do primeiro casamento, Erick Witzel, de 24 anos, que já declarou não querer exposição na campanha do pai. “A Helena simboliza o que é a mulher brasileira” por acompanha-lo na campanha, disse o candidato ao falar com a imprensa ao chegar na zona eleitoral.

Após votar, a família parou numa padaria tradicional do bairro que costuma frequentar. Em seguida, partiu para missa celebrada pelo arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta, na igreja São Judas Tadeu, no bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio. Dom Orani recebeu nos últimos dias Bolsonaro e Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT.