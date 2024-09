No Rio, Lula 'paga' por apoio recebido em 2022 e reafirma gratidão ao prefeito de Belford Roxo - O Liberal

Prestes a completar dois anos na sua terceira passagem pelo Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda “paga” pelos apoios recebidos durante a campanha que derrotou Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Nesta quinta-feira, 12, o chefe do Executivo participou, pela segunda vez no ano, de uma agenda ao lado do prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, um dos aliados do petista na campanha no Estado, base do bolsonarismo, e reafirmou gratidão pelo empenho do político da Baixada Fluminense na disputa presidencial.

É a segunda vez no ano que Lula desembarca em Belford Roxo para retribuir o apoio de Waguinho. Desta vez, o presidente participou da inauguração de um centro de saúde para gestantes e crianças no município. Waguinho não é candidato nas eleições municipais deste ano – ele cumpre o segundo mandato como prefeito -, mas tenta emplacar o sobrinho, Matheus do Waguinho (Republicanos). O possível sucessor do clã Carneiro na Baixada não esteve na agenda por vedação da legislação eleitoral.

Primeiro a falar na cerimônia, Waguinho rasgou elogios ao petista e fez um balanço dos dois mandatos de sua gestão, citando construção de praças, escolas, asfaltamento de ruas e ampliação da rede municipal de saúde e educação.

“Só neste ano estamos recebendo o presidente Lula duas vezes. Quando falo do presidente Lula me causa emoção. Hoje é o dia em que estou muito emocionado porque receber o presidente pela segunda vez é uma coisa muito forte e uma gratidão que vamos levar para a vida toda. Eu comecei um projeto de cidade em janeiro de 2017. Vocês sabem o quanto nós trabalhamos para chegarmos a esse momento de cidade que estamos vivendo. Nesses 7 anos e 8 meses de gestão do prefeito Waguinho, conseguimos fazer muito”, afirmou o prefeito de Belford Roxo.

Lula retribuiu os acenos e reafirmou gratidão ao empenho de Waguinho na campanha presidencial em que derrotou Jair Bolsonaro.

“Eu também vim aqui num gesto de gratidão ao companheiro Waguinho. Eu conheço milhares de prefeitos no Brasil. Fui o único que recebeu os prefeitos durante todo o período que governou o Brasil. Se o Brasil tivesse mais prefeitos como Waguinho seríamos muito melhores. A capacidade de Waguinho trabalhar, de fazer as coisas acontecerem, e o carinho que trata o povo de Belford Roxo é invejável. Também estou aqui por gratidão”, disse o presidente.

O petista citou o assédio do clã Bolsonaro ao político da Baixada Fluminense durante o processo eleitoral de 2022 por apoio e agradeceu Waguinho e a mulher, a deputada federal Daniela Carneiro (União-RJ), pelo embarque na sua campanha.

“Num dos momentos mais difíceis da campanha de 2022, Waguinho tinha convite para apoiar outros candidatos. Ele e a primeira-dama (Daniela Carneiro) tiveram a coragem, a decência, de assumir a minha candidatura, mesmo sendo ameaçado, provocado e xingado”, finalizou Lula.

‘Picanhazinha e cerveja’

Ao encerrar o discurso em Belford Roxo, Lula prometeu que as pessoas que recebem até R$ 5 mil não pagarão imposto de renda. A medida deve ser colocada em prática, segundo o presidente, até o fim do mandato.

“Até o final do meu mandato, quem ganhar até R$ 5 mil não vai pagar imposto de renda. Enquanto eu estiver no mandato, esse povo vai comer a picanhazinha e tomar uma cerveja”, finalizou a cerimônia.

A Rede Alyne é uma iniciativa do governo brasileiro de atualização da Rede Cegonha, para promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puérpera e da criança. A cerimônia de inauguração da unidade de Belford Roxo contou com a participação das ministras Nísia Trindade (Saúde), Macaé Evaristo (Direitos Humanos) e a ex-ministra Daniela Carneiro, deputada federal e mulher de Waguinho.