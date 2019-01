No Pará, Helder Barbalho assume o cargo de governador do Estado

Foi concluída nesta terça-feira, 1º, a cerimônia de posse do novo governo do Pará, realizada na Assembleia Legislativa do Estado. Assim, Helder Barbalho (MDB) assume o cargo executivo, acompanhado de seu vice, Lúcio Vale.

A solenidade contou com a presença dos pais de Helder, o senador Jader Barbalho e a deputada federal Elcione Barbalho, também do MDB.

A cerimônia foi conduzida pela deputada estadual Cilene Couto, que presidiu a sessão interinamente, já que o presidente da Casa, Márcio Miranda, não compareceu à posse de Barbalho, contra quem concorreu ao cargo de governador nas eleições do ano passado.