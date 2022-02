Política No norte do Estado do Rio, Bolsonaro faz aceno para família Garotinho

O presidente Jair Bolsonaro (PL) concluiu sua visita ao Porto do Açu, no litoral norte do Estado do Rio, direcionando elogios para a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ), filha do ex-governador do Rio Anthony Garotinho, em mais um aceno político mirando as eleições de outubro

Bolsonaro concedia entrevista após o evento no Porto do Açu, ao lado de seus ministros, quando chamou Clarissa para o seu lado. O presidente agradeceu a deputada por recebê-lo em Campos dos Goytacazes. “A família dela é daqui. Ela faz um grande trabalho na região”, disse Bolsonaro, afirmando que isso o motiva a voltar.

Clarissa Garotinho, que foi autora do convite para a visita de Bolsonaro na região, agradeceu a presença do presidente e de seus ministros. “Ele já tinha feito essa promessa, anunciando muitos investimentos para a nossa região. E já está com outros temas em estudo no governo federal.”