Política No MS, com 92,8% apurados, Eduardo Riedel (PSDB) é eleito com 56,43% dos votos

O candidato Eduardo Riedel (PSDB) está matematicamente eleito como governador do Mato Grosso do Sul, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 92,8% das seções totalizadas, o tucano se elegeu com 56,43% dos votos válidos. Capitão Contar (PRTB) ficou com 43,57% dos votos até o momento. Contar tinha o apoio público do presidente Jair Bolsonaro (PL). Riedel contou com o apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).