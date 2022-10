No Maranhão, Brandão (PSB) é reeleito governador com 51,14% dos votos

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), foi reeleito neste domingo, 2, em primeiro turno. Com 98,51% das seções totalizadas, o pessebista obteve 51,14% dos votos. Na sequência, aparecerem Lahesio Bonfim (PSC), com 25,00% dos votos; Weverton (PDT), com 20,70%; Edivaldo (PSD), com 2,54%; Enilton Rodrigues (PSOL), 0,21%; Hertz Dias (PSTU), com 0,15%; Simplicio (Solidariedade), com 0,15%; Professor Joas Moraes (DC), com 0,07%; e Frankle Costa (PSC), com 0,05%.