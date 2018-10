No início da apuração, Witzel lidera disputa pelo governo do Rio

O candidato do Partido Social Cristão (PSC), Wilson Witzel, lidera a disputa no Rio de Janeiro. Com 2,51% das urnas apuradas, Witzel tem 63,93% dos votos. O segundo colocado, o candidato do Democratas (DEM), Eduardo Paes, tem 36,07% dos votos.

Até o momento, brancos somam 3,53% do total de votos, nulos são 12,71% e a abstenção é de 25,32%.

De acordo com a pesquisa de boca de urna do Ibope, divulgada por volta das 17h, o candidato Wilson Witzel (PSC) aparece como líder na disputa pelo governo do Rio de Janeiro com 55% das intenções de voto ante 45% de seu adversário Eduardo Paes (DEM).

A pesquisa foi feita hoje e tem margem de erro de três pontos porcentuais. O índice de confiança é de 99%. Foram entrevistados 2.600 eleitores. O registro no TRE-RJ é o RJ-02363/2018 e no TSE é o BR-00398/2018.