No exterior, 50 urnas foram trocadas por voto em papel, afirma TRF-DF

Cinquenta urnas eletrônicas precisaram ser trocadas pela votação em cédulas de papel em 16 países até por volta das 16h deste domingo, dia 2. As informações foram compiladas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), responsável pela organização da eleição no exterior.

Os países que registram mais trocas de urnas eletrônicas para o voto em papel são Japão (12), Estados Unidos (10), Itália (4), Portugal (3), Espanha (3) e Áustria (3).

As trocas ocorreram principalmente devido a problemas técnicos nos equipamentos, mas houve casos em que as urnas não foram instaladas a tempo ou nem mesmo chegaram aos locais de votação – como aconteceu na Guatemala, Israel e Filipinas.

Apesar de a votação já ter se encerrado em muitos países, com a publicação dos respectivos boletins das urnas em cada sessão, a totalização dos votos do exterior ocorrerá no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h, junto com os votos no Brasil.