Política No Dia dos Namorados, Lula é ‘cobrado’ sobre criação de ‘Ministério do Namoro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva amanheceu nesta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados sendo cobrado por internautas nas redes sociais. Os usuários reivindicam que o chefe do Executivo cumpra uma “promessa” de que todos os brasileiros iriam namorar durante o governo dele – após o carnaval – e que essa ação faria parte de um “Ministério do Namoro” ou “Ministério do Amor” e de programas sociais como o “Meu Crush, Minha Vida”. Todos os nomes foram criados por apoiadores do petista.

A história relembra um momento na campanha eleitoral de 2022 em que, em uma entrevista a um podcast, Lula teria comentado que estava apaixonado pela primeira-dama Janja e que gostaria que todos tivessem a oportunidade de vivenciar a mesma sensação. Foi, então, que surgiu a brincadeira de que ele estaria preparando uma política pública para essa “demanda da população”. Durante o carnaval, por exemplo, o presidente usou suas redes sociais para defender que o “programa” só seria posto em prática depois do feriado.

A rede social do PT do Rio de Janeiro também entrou na brincadeira cobrando a política pública. “Nosso presidente cumprindo tudo que falou durante a campanha, agora só falta o Ministério do Amor”, disse no sábado, 10. Nesta segunda, 12, o perfil retomou o tema ainda em tom de gracejo.

O Partido dos Trabalhadores adicionou na lista de produtos da loja da legenda uma blusa do “Ministério do Namoro”. “Camisa combinando para o casal esquerdista sair com estilo e muito amor”, disse em uma rede social ao fazer o anúncio do lançamento.

Na onda, os usuários também criaram um perfil na rede social chamado “Ministério do Namoro”. Com um banner com o logo do governo federal, a conta se autointitula como “Perfil extraoficial do Ministério do Namoro do Governo Lula”. Nela, postagens sobre o tema são publicadas, inclusive uma pesquisa “extraoficial” que diz que mais de 50 milhões de brasileiros não namoram.

Com a hashtag “Ministério do Namoro”, os usuários publicaram nas redes sociais suas expectativas para o dia de hoje e para ações do presidente. “Esperando Lula entrar no ar no horário nobre pra lançar hoje o Ministério do Namoro”, disse uma internauta. “Dia dos Namorados, seis meses de governo e nada do Ministério do Namoro”, disse outro.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) também entrou na brincadeira. “Promessa não cumprida: chegou o dia 12 de junho e não temos o Ministério do Namoro”, disse.

Janja

Nesse dia 12, a primeira-dama Janja Lula da Silva usou também suas redes sociais para fazer uma declaração de amor ao presidente. “Te amo pra sempre, meu boy”, disse ao publicar um vídeo de momentos dos dois trocando beijos e carícias.