Política No Dia do Trabalho, Ciro Gomes participa de evento em homenagem a Leonel Brizola

Pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) participa, nesse dia do trabalhador, em Brasília, de evento em comemoração ao centenário do político e fundador do partido, Leonel Brizola.

Mais cedo, Ciro afirmou, em sua conta no Twitter, que “para vencer os inimigos da pátria e do trabalhador precisamos de muita luta, esperança e rebeldia. Mas especialmente de um projeto nacional de desenvolvimento que valorize os que trabalham e os que produzem”.

Ontem, durante o lançamento do Movimento Cristãos Trabalhistas, com o objetivo de aproximar o partido das igrejas evangélicas e católicas, Ciro afirmou que o aborto não é uma questão a ser tratada pelo presidente da República e fez críticas a declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o assunto.

“Chega na véspera da eleição e o Lula vem, descuidadamente, e diz todo mundo deveria ter direito ao aborto. Como assim cara pálida? Que leviandade, que pressa, que contradição. Não foi ele que mandou no Brasil por 14 anos? Ele próprio, oito anos presidente, não mexeu uma palha no assunto. Eu não o condeno por isso, porque não é tarefa do presidente. Isso é um trauma que qualquer sociedade humana não sabe como resolver. Não sabe pura e simplesmente”, afirmou Ciro, em referência a uma declaração dada por Lula, seu adversário na corrida pela Presidência, no começo do mês.