No aniversário de São Paulo, Tarcísio almoça em restaurante popular

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa nesta quarta-feira (25) de um almoço na Unidade do Bom Prato, restaurante popular e público criado no governo do PSDB. O prato servido nesta quarta é feijoada e Tarcísio está acompanhado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Hoje é feriado municipal em comemoração aos 469 da capital paulista. Mais tarde, Tarcísio participa de uma exposição sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo. O evento faz parte da celebração aniversário de São Paulo.