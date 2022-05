Política No 1º turno Lula tem 46%, Bolsonaro 29% e Ciro 7%, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, reitera a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a polarização com o segundo colocado, o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Nas projeções de primeiro turno, estimulada, Lula tem 46% dos votos e Bolsonaro, 29%. Os outros concorrentes não atingem os dois dígitos. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) pontuam 3%; e Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1%.

Os que dizem que irão votar em branco, nulo ou não irão votar somam 6% e os indecisos somam 3%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e ela foi feita com duas mil pessoas entre os dias 5 e 8 deste mês.

Nas projeções de segundo turno, se a eleição fosse realizada hoje, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 34%. No quesito rejeição, Doria e Bolsonaro lideram, empatados em 59%, seguidos de Ciro Gomes com 55% e Lula com 43%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01603/2022.