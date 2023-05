No 1º de maio, Lula diz que governo investirá só neste ano R$ 23 bilhões em infraestrutura

Organização estima que 40 mil pessoas participam do evento no Vale do Anhangabaú - Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou a representantes de centrais sindicais e trabalhadores que o governo investirá R$ 23 bilhões em obras de infraestrutura este ano. “No governo passado, eles investiram R$ 20 bilhões em quatro anos para fazer estrada e ponte. Nós, só neste ano, vamos investir R$ 23 bilhões. Em um ano nós vamos fazer mais do que eles fizeram em quatro”, disse Lula, durante o ato de 1º de maio organizado pelas centrais sindicais em São Paulo.

Ele afirmou também que o terceiro PAC – ou seja, a terceira edição do antigo Programa de Aceleração do Crescimento das gestões petistas anteriores – será o “grande projeto de obras de infraestrutura do País”.

“Estamos apresentando o terceiro PAC a empresários. Será o maior projeto de infraestrutura do País”, prometeu Lula.

Foi o primeiro evento de Lula com centrais de trabalhadores após a sua eleição. A organização do evento estima que 40 mil pessoas participam do ato no Vale do Anhangabaú. O evento unificado de 1º de maio é organizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública.