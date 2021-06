Nise insiste que hidroxicloroquina é usada e funciona em tratamento precoce

A médica Nise Yamaguchi e o senador Rogério Carvalho (PT-SE) protagonizaram discussão acalorada nesta terça-feira, 1º, durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.

O debate teve início após Nise voltar a insistir que a hidroxicloroquina tem eficácia no tratamento contra a covid-19. “O que acontece é que essas medicações têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces, e não dá pra misturar todos os casos em todos os níveis conforme tem sido colocado”, afirmou Nise apesar do uso do medicamento carecer de evidências.

Segundo Carvalho, Nise faria parte do núcleo negacionista do ‘gabinete paralelo’ que assessorou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas questões relacionadas à pandemia da covid-19. “Chamamos de núcleo negacionista, mas eles são o núcleo teórico da imunidade natural de rebanho. Porque eles não são negacionistas, eles têm uma teoria nefasta, fúnebre, de expor à própria sorte os brasileiros com relação à doença”, afirmou Carvalho.

“Eu tenho que colocar o meu repúdio a essa citação em que estou colocada ali dentro de um gabinete de exceção. Eu estou me sentindo bastante agredida nesse sentido”, afirmou a médica. Em resposta, Nise disse entender a “indignação” do senador.

“Se a hidroxicloroquina nos tratamentos iniciais não funciona, aí realmente o senhor teria razão. O que acontece é que essas medicações têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces”, afirmou a médica. “Para mim, neste momento, é bastante importante (dizer) que o governo é um só, o País é um só. Nós precisamos estar nos relacionando entre os diversos partidos a partir de uma coerência e um conjunto de ações”, reforçou.