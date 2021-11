‘Ninguém aguenta mais essa velha’, diz ministro do STJ durante julgamento

Durante a apresentação do voto da ministra Assusete Magalhães em julgamento realizado por videoconferência nesta quarta-feira, 10, o áudio de uma ligação entre os ministros Francisco Falcão e Benedito Gonçalves vazou. No vídeo, é possível ouvir o primeiro comentando: “Ninguém aguenta mais essa velha”.

A ligação foi atendida por Gonçalves no viva-voz, fazendo com que o áudio vazasse para os demais ministros que integram a 1ª Seção do STJ. Em seguida, o ministro fechou seu microfone e chega a parecer rindo no vídeo. Clique aqui para assistir ao vídeo a partir de 1:51:00.

Ao site Jota, Falcão disse que a fala não tem relação com o julgamento.

A situação envolvendo os ministros do STJ se deu quando a 1ª Seção do tribunal analisava processo envolvendo a Eletrobras. O colegiado decidiu que a empresa não vai precisar pagar juros remuneratórios e moratórios da devolução de empréstimo compulsório.

COM A PALAVRA, OS MINISTROS

Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com os ministros os ministros Francisco Falcão e Benedito Gonçalves e a ministra Assusete Magalhães, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.