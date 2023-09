Neymar participa de chá-revelação de filho de deputado Nikolas Ferreira

O jogador Neymar Jr. participou do chá revelação do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) neste domingo, 10. Coube a Neymar anunciar o sexo do bebê. “Então, irmão, parabéns, você vai ser papai de uma menina”, disse o jogador, mostrando a tela de um notebook com as palavras “é uma menina” e a imagem de um laço rosa.

O jogador aparece com o uniforme do Brasil e, aparentemente, estava na concentração onde a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Peru na terça-feira, 12, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No embate contra a Bolívia na última quarta-feira, 6, também pelas eliminatórias, Neymar se tornou o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais, com 79 gols.

Neymar contou na gravação que a mulher de Nikolas, a modelo Lívia Bergamim Orletti, foi a responsável por organizar a surpresa. “Nikolas, meu parceiro, recentemente você sabe que eu fui pai de uma menina, e eu sei que você me ama, que você gosta muito de mim, e a Lívia sabe disso. E ela que preparou para eu falar, sem saber o sexo, e pediu para eu revelar”, disse.

Deputado federal mais votado do País, com 1,47 milhão de votos, o amigo de Neymar é da ala da extrema direita do PL e é visto como pupilo do seu líder político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos adotam o mesmo estilo de colecionar polêmicas.

Recentemente, foi parar no Conselho de Ética da Câmara por ter usado uma peruca e se apresentado como Nikole durante um pronunciamento no Dia Internacional da Mulher. No discurso, ele ironizou o feminismo e disse que o lugar das mulheres está sendo “roubado” por “homens que se sentem mulheres”. O colegiado arquivou a representação contra ele por transfobia.

Nikolas também foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) pelo crime de racismo por ter publicado em suas redes sociais um vídeo expondo uma adolescente transsexual por usar um banheiro escolar feminino. Além dessa acusação, o deputado já acumula outras denúncias, uma na 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, por injúria racial contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG). Ambos os casos estão em andamento. Ele diz desconhecer as acusações.

Recentemente, provocou também a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao afirmar que ela não tinha formação em medicina. A ministra reagiu e se disse “desrespeitada” em sua trajetória pessoal. Nísia é cientista social, socióloga, pesquisadora e professora universitária brasileira. Foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O deputado ainda questionou publicação da Pasta que falava sobre “pessoas que menstruam”.

Durante a pandemia, Nikolas seguiu a mesma linha de Bolsonaro e tentou revogar a lei que obrigava o uso de máscaras em espaços públicos em Belo Horizonte. Durante as eleições de outubro do ano passado, ele convocou jejuns e vigílias na tentativa de convencer fiéis indecisos ou eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a votarem em Bolsonaro.

Jogador fez campanha pela reeleição de Bolsonaro

Na campanha de Jair Bolsonaro (PL) pela presidência em 2022, o atacante publicou um vídeo em que faz uma coreografia em sintonia com uma música pedindo voto para Bolsonaro. “Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio (de Freitas (Republicanos), candidato a governador de São Paulo) e Michelle (Bolsonaro, primeira-dama). Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Estou muito feliz que vocês estão aí”, afirmou Neymar.

Em 2019, o pai de Neymar esteve em Brasília para uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro. O empresário Neymar da Silva Santos foi recebido também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para “prestar esclarecimentos” sobre processo contra o jogador que estava sendo avaliado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O órgão, vinculado à Receita Federal, havia multado o jogador em R$ 188 milhões, em valores da época, em processo que investigava sonegação fiscal. O valor foi reduzido para R$ 8 milhões. O caso segue em aberto.