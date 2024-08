‘Nem Bolsonaro confia em você’, diz Tabata a Pablo Marçal durante debate em SP

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) criticou a estratégia do oponente Pablo Marçal (PRTB), que não respondeu às perguntas dela no debate promovido pela revista Veja nesta segunda-feira, 19, e afirmou que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confia no empresário. Marçal usou o tempo durante o confronto para ler seu programa de governo e sugerir que os eleitores acompanhassem seus perfis nas redes sociais.

“Nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado”, disse a deputada. Apesar de não ser o candidato apoiado pelo ex-presidente, Marçal buscou se aproximar de Bolsonaro – que apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) – já durante à pré-campanha.

A deputada se referiu a uma reportagem do site UOL, publicada neste sábado, 17, que afirma que o ex-presidente enviou uma mensagem à lista de transmissão dele no WhatsApp, reafirmando o apoio ao atual prefeito e criticando Marçal.

“Certas coisas você não precisa experimentar para saber que é um produto estragado. Meu candidato em São Paulo é Ricardo Nunes. Jair Bolsonaro”, diz o texto encaminhada com um vídeo de 2022, em que o ex-coach compara Bolsonaro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A menção ao ex-presidente foi feita em meio ao questionamento de Tabata sobre os motivos que a população teria para confiar em Marçal, citando situações em que ele colocou em risco a vida de funcionários. Em janeiro de 2022, o então coach promoveu uma expedição em que ele guiou um grupo até o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, e o evento terminou com o resgate das 33 pessoas pelos Bombeiros.

O empresário fugiu do questionamento, usando o tempo de resposta para falar de propostas de seu governo, sem apresentar detalhes. “Depois eu respondo aí, e pede o direito de resposta para a gente falar de mais propostas”, disse o candidato, que usou como estratégia durante todo o debate chamar os espectadores para suas redes sociais, onde, segundo ele, responderia a todas as perguntas.

Tabata continuou: “Quando a gente olha para o seu redor, o que a gente vê é a equipe do Doria. Pesquisem quem é Wilsinho, que está com ele, Filipe Sabará. Até a calça está mais apertadinha. Você acha que o Bolsonaro lhe rejeita porque você é o Doria 2.0?”, disse se referindo a Wilson Pedroso, ex-secretário de João Doria, que deixou a campanha de Nunes para assumir a coordenação da campanha de Marçal.

O empresário rebateu afirmando que o governo do ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital está “acabando agora”. “Ele apoia as mesmas coisas que vocês, porque vocês são de esquerda. Nós vamos ser o governo que é voltado para o povo. Você, seu filho, vão ter oportunidade, ter educação financeira, inteligência emocional”, respondeu, se dirigindo aos telespectadores.