Política Não haverá açodamento por parte do Senado para a votação do marco temporal, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que não haverá açodamento para a votação do projeto do marco temporal das terras indígenas na Casa. O projeto foi encaminhado para duas comissões: de Agricultura e a de Constituição e Justiça. Pacheco defendeu que o tema exige amplo debate, envolvendo também o Supremo Tribunal Federal (STF), Advocacia-Geral da União (AGU), Estados, representantes dos povos indígenas e produtores. “Da nossa parte não haverá nenhum tipo de açodamento. Vamos respeitar o tempo das comissões e da maturação desse projeto no Senado”, afirmou.