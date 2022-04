‘Não há unanimidade, mas temos unidade’, diz Simone Tebet sobre apoio do MDB

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira (13) afirmou ser natural existirem divergências dentro do partido, mas enfatizou contar com o apoio da maioria dos 27 diretórios emedebistas. “Não há unanimidade, mas temos unidade. Quatro ou cinco senadores não representam a maioria absoluta. A maioria dos diretórios está conosco”, disse.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou a interlocução com a parte do MDB que apoia sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. O petista participou de um jantar com senadores do partido e de outras siglas, na noite de segunda-feira, 11, na residência do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (CE), em Brasília. No encontro, indicou que está disposto a fazer alianças e compor um eventual governo que vá além da esquerda.