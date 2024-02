‘Não esperamos que seja votada dessa forma’, diz Gilmar sobre PEC que fixa mandato no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, sinalizou rejeição da Corte à proposta de emenda à Constituição (PEC) promovida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que cria um mandato fixo para integrantes do STF.

“Nós não esperamos que seja votada uma matéria dessa forma ou que isso mereça uma discussão muito mais refletiva. Vamos conversar”, diz Gilmar. “Nosso relacionamento sempre foi muito sobranceiro, muito tranquilo. Vai continuar assim.”

Em discurso no reinício das atividades do Congresso, Pacheco voltou a falar da iniciativa como uma de suas prioridades como presidente do Senado. “Também combateremos privilégios e discutiremos temas muito relevantes, como decisões judiciais monocráticas, mandatos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e reestruturação de carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes ao Poder Judiciário”, afirmou.

Gilmar minimiza outras sinalizações recentes feitas por Pacheco sobre alterações nos trabalhos do Supremo. “Temos dialogado e nunca fugimos ao diálogo. Vamos prosseguir nessa mesma toada. Sempre surge, diante de casos específicos, uma reação ou outra. Isso é normal”, afirma.

No final do ano passado, o Senado aprovou uma PEC que limita as decisões democráticas monocráticas de ministros do STF. Pacheco disse, em novembro de 2023 que a proposta “não era uma resposta” e nem uma “afronta” à Suprema Corte.

Gilmar é um crítico da proposta e já disse no passado interpretar como um texto “inconstitucional”. Ele reforçou as críticas hoje. “A gente já viu em muitos casos isso afeta e impede decisões que certamente acabarão sendo tomadas e discutidas. Esse é um debate que temos que aprofundar, ter muito cuidado”, diz Gilmar.

O ministro veio à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 7, para receber a medalha do mérito legislativo, oferecido pela Casa. Ele, Alexandre de Moraes e André Mendonça foram os ministros do STF eleitos para receber a honraria.

