Política ‘Não é uma corrida de 100 metros rasos, é com obstáculos’, diz Simone Tebet

A candidata a presidente pelo MDB, Simone Tebet, tem como principal desafio ser identificada como presidenciável. Por isso, a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que contará com mais de 2 minutos de duração, vai buscar explorar na primeira semana a sua atuação na CPI da covid-19 no ano passado, que ajudou a projetar a sua imagem nacionalmente.

“O desafio maior é o porcentual menor da população que ainda não me conhece de jeito nenhum”, disse Tebet ao deixar o primeiro evento de campanha, um encontro com cerca de 40 representantes do setor cultural na capital paulista. “Não é uma corrida de 100 metros, são corridas de obstáculos e temos tudo bem planejado”, completou.

A expectativa da campanha da candidata é que entre duas e três semanas de horário de televisão, os eleitores comecem a identificá-la como candidata. Segundo ela, a propaganda vai mencionar que “tem uma candidata, é mulher, é ficha limpa, tem história, experiência de gestão, foi prefeita” e em chapa formada por duas mulheres. Tebet conta com apenas 2% de intenção de votos, segundo as últimas pesquisas.

A campanha da candidata do MDB também deve começar a fazer um “trabalho consistente” nas redes sociais, segundo Tebet. De São Paulo, ela viaja para Brasília nesta tarde para participar da cerimônia de posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).