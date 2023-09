Na véspera de cirurgia, Lula comparecerá à posse de Barroso na presidência do STF

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comparece nesta quinta-feira, 28, à posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A solenidade ocorre às vésperas da cirurgia de quadril de Lula.

Com uma agenda de compromissos oficiais concisa, Lula também deve conversar, via telefone, com o presidente da Bolívia, Luis Arce, e se reunir com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima e Silva.

Na sexta-feira, 29, Lula deve passar por artroplastia do quadril. O problema tem causado dores e só pode ser resolvido com uma cirurgia, que será realizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.