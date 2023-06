Na segunda edição, live de Lula troca de dia e será promovida na segunda-feira

A transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana será antecipada de terça-feira para segunda-feira, informou o ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta. Em caráter excepcional, em razão do embarque do presidente para viagem internacional à Europa na noite de segunda-feira, 19, a live terá o dia alterado na sua segunda edição.

Nesta semana, Lula deu início à estratégia de veicular transmissões ao vivo semanais nas redes sociais, como fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Batizada de “Conversa com o Presidente”, a live é organizada pelo governo e tem a participação do jornalista Marcos Uchôa, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela condução da conversa.