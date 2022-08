Na estreia da campanha, Lula resgata mote da esperança e reconstrução do País

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nas redes sociais o primeiro vídeo da campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta terça-feira, dia 16. Na peça publicitária, o ex-presidente promete reconstruir o País se eleito e resgata o mote da esperança. Há 20 anos, quando conquistou o Palácio do Planalto após três derrotas, o petista lançou uma das frases que marcaram sua trajetória política, “A esperança venceu o medo”.

Às 14h, Lula terá como primeiro ato público de campanha uma visita à sede da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, seu berço político. Mas desde a meia-noite o petista faz postagens de tom eleitoral nas redes sociais, assim como seus principais aliados. “O Brasil é imenso. Por isso, eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos. Nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo”, afirma Lula no vídeo de estreia.

Nesta segunda-feira, 15, em discurso na Universidade de São Paulo (USP), Lula reclamou dos prazos apertados da legislação eleitoral, que destina menos de dois meses para a campanha oficial, quando o pedido de voto é autorizado. Para o petista, a rigidez da legislação favorece quem está no cargo e é candidato à reeleição.

O foco econômico da disputa deste ano também é uma tônica da primeira peça publicitária de Lula nesta nova fase do calendário eleitoral. “Quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias, e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse País. O primeiro passo é vencer as eleições”, destaca o petista. Críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ficaram de fora.

Veja abaixo a reprodução, na íntegra, da fala de Lula no vídeo de estreia da campanha eleitoral:

“Minhas amigas e meus amigos,

Começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias, e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse País. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso. Por isso, eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos. Nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo.”