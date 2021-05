Na CPI, Aziz chama atenção de senador que disse tomar medicamentos sem eficácia

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), fez uma ressalva à fala do senador Marcos do Val (Pode-ES), que durante depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse fazer uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19 como profilaxia contra a doença.

“A quem está nos ouvindo, ai eu vou pedir cautela”, afirmou Aziz. “O senador Marcos do Val falou que toma uma medicação e disse, nacionalmente, qual é a medicação. Eu recomendo a quem está ouvindo, se for tomar qualquer medicação, por favor, procure um profissional médico.” “Viu, Marcos. Como você é referência, as pessoas podem utilizar sem saber”, disse o presidente da sessão ao parlamentar.