Musk diz que checará suspensão de contas

Elon Musk, novo chefe do Twitter, afirmou no domingo, 6, que vai examinar supostos casos de censura na plataforma contra influenciadores e políticos do Brasil. O comentarista da rádio Jovem Pan Paulo Figueiredo Filho marcou o bilionário em uma publicação reclamando da falta de liberdade de expressão no País, citando contas que foram derrubadas por decisão da Justiça. Musk respondeu: “Vou dar uma olhada nisso”.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) alegam censura por parte das redes sociais que, obedecendo a decisões judiciais ou por iniciativa própria, suspendem perfis de aliados do chefe do Executivo.

Recentemente, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve suas contas do Twitter e do Instagram suspensas após disseminar informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Uma usuária do Twitter listou outras contas de direita que foram restringidas, como a do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), do empresário Luciano Hang e do blogueiro Allan dos Santos, entre outros.

Marcos Cintra

No fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colha depoimento do economista Marcos Cintra (União Brasil), após ele ter levantado suspeita sobre as urnas eletrônicas.

Moraes ainda proibiu Cintra de publicar o que chamou de “notícias fraudulentas” a respeito das eleições.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.