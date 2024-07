Mulher de Eduardo Bolsonaro o compara a cantor vintage: ‘Te amo desde os Backstreet Boys’

Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), desejou feliz aniversário ao marido na última quarta-feira, 10, e o comparou ao músico Nick Carter, do Backstreet Boys. Em um story do Instagram, ela publicou duas fotos antigas do parlamentar, em referência ao cantor da boyband. “Amo você desde os tempo de Backstreet Boys”, escreveu.

O filho “03”, que completou 40 anos, respondeu à cônjuge ao republicar a imagem: “Minha senhora me humilhando gratuitamente”. Em outra outra publicação, Eduardo agradeceu a seus seguidores pelas felicitações e prometeu também homenagear Heloísa, quando o aniversário dela chegar.

“Agradeço a todos pela lembrança de meu aniversário, especialmente minha senhora que fez esta bela homenagem em seu stories. Me esforçarei para estar no mesmo nível no aniversário dela. Também te amo @heloisabolsonaro”, disse, no post.