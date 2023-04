Política MST invade terra em Pernambuco durante primeira ação do ‘Abril Vermelho’

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) iniciou nesta segunda-feira, 3, a jornada do Abril Vermelho com a invasão de 800 hectares de terras de três engenhos no município de Timbaúba em Pernambuco. A informação foi confirmada pelo movimento, segundo sua assessoria de comunicação. Para o MST, a região é composta por dois engenhos improdutivos “que não cumprem a função social, que é produzir alimentos para a sociedade”.

O movimento alega que as terras pertencem ao governo estadual e que foram griladas. “Os engenhos ocupados pelos Sem Terra também são terras devolutas (públicas), pertencentes ao governo de Pernambuco, que foram griladas pela usina”, afirma uma nota oficial do MST. A invasão contou com aproximadamente 250 trabalhadores. O movimento prepara uma série de atividades durante o mês e indica que todas elas serão em defesa da reforma agrária.