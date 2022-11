MPMG denuncia quatro por ataque com drone a apoiadores de Lula

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) denunciou quatro homens pelo ataque a apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento durante a pré-campanha em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um drone foi usado para jogar agrotóxico nos participantes que aguardavam o comício.

Os promotores afirmam que o ataque foi “previamente arquitetado” e que o produto químico pulverizado é tóxico. “Consta que a substância que atingiu as pessoas possuía cheiro forte e fétido, e causou em diversas vítimas coceira imediata e persistente, além de vômito e náusea”, escreveram.

Outro ponto citado da denúncia é que, mesmo após as pessoas tentarem correr, o operador do drone “efetivamente perseguiu e direcionou o equipamento sobre elas”.

A denúncia atribui cinco crimes e infrações penais:

– Expor a v- ida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente;

– Associação criminosa;

– Corrupção de menores, porque houve a participação de um adolescente;

– Operar drone em área não permitida;

– Transportar, aplicar e/ou dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação.

Os denunciados são Rodrigo Luiz Parreira, apontado como líder do ataque; Charles Wender Oliveira Souza, citado como operador do done; Daniel Rodrigues de Oliveira e Agmar José Ferreira, que também teriam participado do episódio, segundo o MP.

“Os denunciados além do perigo gerado pela exposição das pessoas a substância nelas despejada, ainda se valeram da aeronave para constituir outro perigo para as pessoas na superfície, em detrimento das normas que regem a utilização de aeronaves não tripuladas, notadamente do Código Brasileiro de Aeronáutica”, diz outro trecho da denúncia.

O Ministério Público pede que eles sejam condenados e obrigados a pagar indenização por danos materiais e morais.