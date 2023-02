Política MP do RJ abre investigação para apurar suposto uso de gráficas fantasmas pela ministra do Turismo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um procedimento para investigar a ministra do Turismo, deputada Daniela Carneiro (União-RJ), pelo suposto uso de gráficas fantasmas durante a campanha eleitoral do ano passado. A apuração foi aberta em resposta a uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

A investigação é conduzida sob sigilo pela 2 Promotoria do Núcleo de Investigação Penal de Duque de Caxias. De acordo com a notícia-crime de Dallagnol, as gráficas contratadas pela campanha da ministra não funcionariam nos locais em que estão registradas na Receita Federal, o que configuraria a suspeita de serem fantasmas, segundo o deputado.

A ministra Daniela Carneiro diz em nota que Deltan Dallagnol “parece ter importado o mesmo modus operandi questionável de sua atuação como promotor ao tentar atribuir culpa a inocentes com base apenas em hipóteses”.

Daniela rebate a denúncia de suposto uso de gráficas fantasmas. De acordo com ela, o material de campanha encomendado foi retirado nos parques gráficos indicados de duas empresas contratadas pela campanha: a Printing Midia, na Zona da Leopoldina, e Rubra Gráfica, que terceiriza parte de sua produção na empresa Lastro, em São Cristóvão.

A ministra diz ainda que todos os serviços contratados foram executados e que a divergência cadastral das gráficas junto à Receita não é de responsabilidade dela.

“Uma vez que todas as contas de campanha foram aprovadas pelo TRE. A ministra acredita na Justiça e que os fatos serão esclarecidos com a maior brevidade possível”, diz em nota.

Já Dallagnol, usa a investigação aberta pelo MP do Rio para questionar supostos “abuso” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o deputado, o petista não cumpriu a promessa de “retirar” do governo quem cometesse irregularidades.

“O presidente Lula disse em 6 de janeiro que quem cometesse irregularidades no governo seria convidado a se retirar, mas já são semanas de divulgação na imprensa de irregularidades de vários ministros de Estado e nada acontece. Como Lula não cumpriu sua promessa com o povo brasileiro, estamos acionando o Ministério Público para fazer valer a promessa que nós fizemos: fiscalizar, cobrar, e representar a indignação da sociedade com os abusos do governo Lula”, diz Deltan em nota.