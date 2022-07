Política MP do Rio denuncia homem que arremessou bomba caseira em ato político com Lula

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta terça-feira, 12, o homem que arremessou uma bomba caseira durante um comício do PT, na última quinta-feira, 7, na Cinelândia, no centro do Rio, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A peça apresentada pela Promotoria à 16ª Vara Criminal da Capital atribui a Andre Stefano Dimitriu Alves de Brito o crime de explosão “por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas”.

Segundo o MP, testemunhas narraram que o acusado “acendeu o pavio e arremessou o explosivo no meio do público presente no ato”. “A bomba consistia em uma garrafa PET contendo líquido e um pavio”, diz a Promotoria. Policiais que estavam no local na ocasião, informaram que havia fezes no artefato.

A Promotoria fluminense ainda requereu a manutenção da prisão de Andre Stefano ‘para garantia da ordem pública’. O denunciado está preso preventivamente desde o sábado, 9, quando passou por audiência de custódia conduzida na Casa de Custódia de Benfica. Andre Stefano foi preso em flagrante pouco depois da explosão do artefato.

“É importante que haja uma resposta dura a quaisquer atos que atentem contra a vida e a integridade física dos apoiadores de qualquer um dos possíveis candidatos, com o fim de coibir novos atos desta natureza, bem como o recrudescimento da violência física, à medida que o pleito se aproxima”, ressaltou o MP.

COM A PALAVRA, A DEFESA

