MP de Contas pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis e Anderson Torres

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu nesta terça-feira, 10, o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

Em ofício enviado ao presidente da Corte de contas, Bruno Dantas, Furtado cita os atos de vandalismo ocorridos em Brasília no último domingo, 8, e os danos provocados ao erário federal. Ele também pediu o bloqueio de contas dos demais responsáveis, como os financiadores que forem identificados por atos ilegais.

“Em razão de processo de Tomada de Contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito que seja decretada a indisponibilidade de bens”, diz Furtado no ofício.