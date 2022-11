Política MP apura campanha por ‘selo’ do PT no RS

Em Casca, cidade no interior do Rio Grande do Sul, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a estimular comerciantes que supostamente tenham votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a identificar seus estabelecimentos com estrelas vermelhas nas fachadas. A ideia remete ao boicote a estabelecimentos de judeus promovido pelo nazismo na Alemanha e está sendo difundida nas redes sociais e por grupos de WhatsApp.

Além de um modelo de estrela com a sigla do PT, estão sendo repassadas na cidade listas com os nomes dos empresários que teriam votado no ex-presidente. O caso chegou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está analisando a denúncia na Promotoria Eleitoral.

A advogada Marciana Tonial Radin está entre os nomes que figuram na lista que circula em Casca. Agora, ela presta auxílio jurídico para outros empresários. “Estou orientando a registrar boletim de ocorrência. Muitas pessoas que estão na lista são eleitores do Bolsonaro. Só que como não participaram de manifestações a favor dele, estão pensando que são petistas”, afirma.

Além de identificar as lojas de supostos eleitores do PT, apoiadores de Bolsonaro pedem que a população compre apenas em locais que “pensem como você”.

Casca fica a 227 quilômetros de Porto Alegre. Bolsonaro teve na cidade 72,28% dos 6.305 votos válidos no segundo turno.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.