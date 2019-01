‘Movimentação se refere a negócio imobiliário’, diz Flávio Bolsonaro à RecordTV

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) disse que as movimentações suspeitas em sua conta corrente se referem à compra e venda de um apartamento. O filho do presidente Jair Bolsonaro deu entrevista à RecordTV, que vai ao ar ainda neste domingo, 20. O portal R7, no entanto, antecipou trechos da defesa de Flávio.

O pagamento de um título bancário emitido pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1 milhão representou a quitação da compra do imóvel, disse Flávio à reportagem da RecordTV.

O mesmo apartamento, ainda de acordo com o senador eleito, foi vendido posteriormente, e parte do valor foi pago em dinheiro. Por causa disso, Flávio diz ter feito 48 depósitos no valor de R$ 2 mil em sua conta – o limite máximo imposto pelo banco para transações em caixa eletrônico. Os depósitos, realizados entre junho e julho de 2017 em uma agência bancária na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foram considerados suspeitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Flávio ainda cobrou que seu ex-assessor Fabrício Queiroz dê explicações sobre as movimentações atípicas em sua conta corrente, que somam R$ 7 milhões em três anos.