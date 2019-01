Mourão recebe ministro da Defesa no Planalto

A primeira agenda do presidente em exercício, Hamilton Mourão, no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 21, foi uma audiência com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O encontro ainda não entrou na agenda oficial de Mourão, mas foi confirmado pela assessoria do presidente em exercício.

O ministro chegou ao anexo II do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete da vice-presidência, antes mesmo de Mourão sair de sua residência, no Palácio do Jaburu, para ir ao local. Os dois conversaram por aproximadamente dez minutos e a pauta da agenda não foi divulgada.