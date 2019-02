Mourão participa de sessão do Congresso

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai acompanhar a sessão Solene do Congresso Nacional para o início do ano legislativo. O compromisso entrou no início da tarde desta segunda-feira, 4, na agenda de Mourão, pouco antes da sessão começar.

Na sessão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levará ao Congresso a mensagem do presidente Jair Bolsonaro que trata das metas e das perspectivas para o primeiro ano de governo. A mensagem, no entanto, não deve lida por Onyx, e sim por um membro da Mesa Diretora.

Depois de lida a mensagem presidencial, será a vez do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fazer sua apresentação para 2019. Em seguida, deve falar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A sessão será encerrada com o discurso do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP).