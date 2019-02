Mourão embarca para a Colômbia para participar de reunião do grupo de Lima

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, embarca às 14h30 deste domingo, 24, para Bogotá, na Colômbia, onde participará da reunião do Grupo de Lima. O grupo busca pressionar Nicolás Maduro a sair da presidência da Venezuela.

Mourão esteve reunido na última sexta-feira, 22, no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro. No encontro, eles discutiram a crise na Venezuela e a viagem de Mourão à Colômbia. Na ocasião, ficou acertado que, caso a situação na Venezuela piorasse, haveria outro encontro entre os dois neste domingo, antes da viagem.

A agenda oficial de Bolsonaro, no entanto, não indica nenhum compromisso oficial para este domingo. O presidente segue no Palácio da Alvorada.