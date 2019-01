Mourão diz estar ‘muito otimista’ com recuperação de Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje, 27, estar confiante numa rápida recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, ele passará por procedimento cirúrgico para reconstituição do intestino e retirada de bolsa de colostomia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “O presidente vai voltar zerado”, disse Mourão. “Estou muito otimista.”

Na manhã deste domingo, Mourão deixou o Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice Presidência, para se exercitar. Foi quando conversou com a reportagem. Ao lado de um segurança, ele correu seis quilômetros em pistas próximas à Vila Planalto, núcleo de residências no entorno do Jaburu e do Palácio da Alvorada.

Dois carros da escolta do Palácio do Planalto acompanharam o treino do vice. Mourão, que nas últimas semanas fez o trajeto de bicicleta, disse que optou agora pela corrida de rua para impor um ritmo “puxado” à atividade física. “Força mais.”

Ele assume amanhã a interinamente a Presidência da República pela segunda vez. O vice já tinha ocupado o cargo na semana passada, durante viagem de Bolsonaro a Davos. Na terça-feira, 29, Mourão chefiará uma reunião ministerial no Planalto onde discutirá principalmente sobre as ações do governo na área atingida pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais.

A previsão é que Bolsonaro reassuma o posto 48 horas depois da cirurgia, como orientou a equipe médica. Ele ainda permanecerá no restante da semana no hospital, onde despachará numa sala preparada para a Presidência.