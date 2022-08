Morre o jornalista Jorge da Cunha Lima, aos 90 anos

O jornalista e ex-presidente da Fundação Padre Anchieta Jorge da Cunha Lima morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 17, aos 90 anos de idade. Ele trabalhou na TV Cultura, emissora da fundação, foi secretário de Cultura e coordenador do movimento Diretas Já em São Paulo e também passou pelas redações do Estadão, Folha de S.Paulo, O Globo e outros grandes veículos de comunicação nacionais. A informação foi confirmada por familiares de Cunha Lima. Mais detalhes sobre a causa da morte do jornalista ainda não foram informados.